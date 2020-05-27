الاتحاد التونسي يعلن استئناف الموسم في أغسطس

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في أغسطس القادم بعد توقفه جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد مطلع مارس الفائت.

وأكد المكتب الاعلامي في الاتحاد لوكالة "فرانس برس" أن التدريبات ستنطلق بداية من شهر يونيو القادم على أن تستأنف المباريات خلف أبواب موصدة في أغسطس دون تحديد موعد أكيد.

ونشر الاتحاد التونسي، الثلاثاء، بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على اقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية. وحدد الاتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020-2021.

وأكد الاتحاد التونسي أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحيّ في البلاد التي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لاجراءات الاغلاق التام.

وكانت السلطات التونسية المختصة أكدت انها تمكنت من كبح انتشار فيروس "كوفيد-19" في البلاد التي بلغ عدد الوفيات فيها 48 حالة، من ضمن 1053 اصابة معلنة.

