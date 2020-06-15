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استئناف الدوري المصري في أواخر يوليو

المصدر: القاهرة - رويترز
الأهلي المصري في مباراة سابقة
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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية المصري يوم الاثنين بدأ النشاط التدريبي للأندية في 20 يونيو الحالي على أن يتم إتاحة الفرصة لبدأ المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم المحلي في 25 يوليو المقبل.

وأضاف صبحي في مؤتمر صحافي بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: الأنشطة الرياضية في البلاد ستعود يوم 25 يونيو الحالي مع بدء منافسات كرة القدم الرسمية الشهر المقبل، سيتم تشكيل لجنة طبية في كل اتحاد محلي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومخاطبة جميع الأندية المشاركة في المنافسات لإجراء اختبارات فيروس كورونا.

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ مارس بسبب جائحة كوفيد-19، ورغم وجود زيادة في عدد المصابين قررت مصر تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب المسابقة وله 49 نقطة من 17 مباراة متقدما بفارق 16 نقطة على المقاولون العرب الذي خاض 18 مباراة.

كلمات دالّة

#الدوري المصري, #الزمالك, #الأهلي, #كورونا
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