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رابطة المحترفين تعلن عدم استكمال الدوري الإماراتي

المصدر: العربية.نت
شباب الأهلي يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة
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قرر مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين الإماراتي يوم الأربعاء عدم استمرار منافسات دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً، فيما قرر اتحاد كرة القدم عقد اجتماع طارئ يوم الخميس لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالموسم.

ونشرت الرابطة بياناً في موقعها الرسمي جاء فيه: قرر مجلس إدارة الرابطة عدم استمرار منافسات دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019-2020، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019-2020 و 2020-2021، والتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي حول هذا الخصوص.

ونشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خبراً صحافياً عبر الحساب الرسمي في "تويتر" أشار إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالموسم الكروي والمسابقات المحلية.

وكان شباب الأهلي دبي يتصدر المسابقة قبل إيقافها في مارس الماضي برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه العين.

كلمات دالّة

#الإمارات, #العين, #شباب الأهلي
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