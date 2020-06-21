الأهلي المصري يحدد موعد عودته إلى التدريبات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، يوم الأحد، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف التدريبات، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر.



وعند توقف مباريات الدوري المصري بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منتصف مارس الماضي، كان الأهلي حامل اللقب منفردا بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.



وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية يوم الأحد لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، بعد فترة توقف طويل بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.



واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.



وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.