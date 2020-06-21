وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي متأثراً بـ"كورونا"

توفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم، أحمد راضي، يوم الأحد، عن 56 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وكتب الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على "تويتر" ينعى فيها اللاعب الراحل: نعزي عائلة وذوي ومحبي الكابتن أحمد راضي الذي وافته المنية اليوم، وأضاف: رغم فقداننا له إلا أنه حي في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية.



وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية.



ووُلد راضي في 21 أبريل 1964 في بغداد وظهرت مواهبه في سن مبكرة وتألق في صفوف فريقي الرشيد والزوراء إلى جانب المنتخب العراقي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



وشارك المهاجم الراحل مع المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك حيث أحرز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مشاركته الوحيدة في البطولة.



ومع المنتخب أيضا فاز راضي ببطولتي كأس الخليج في عامي 1984 و1988 كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وبعد اعتزاله تحول راضي إلى مجال السياسة وانتخب عضوا في مجلس النواب العراقي.