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بوقرة مدرباً للمنتخب الجزائري للمحليين

المصدر: الجزائر - رويترز
مجيد بوقرة "أرشيفية"
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قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الاثنين تعيين المدافع الدولي السابق مجيد بوقرة مدربا للمنتخب الوطني للمحليين.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: قرر خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي وبالتشاور مع جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، تعيين مجيد بوقرة مدربا للمنتخب الوطني للاعبين المحليين.

وستكون المهمة الرئيسية لبوقرة البالغ عمره "37 عاما" قيادة الفريق للاستعداد لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر عام 2022.

وسبق لبوقرة، الذي شارك في كأس العالم 2010 و2014 مع الجزائر، تدريب فريق الدحيل القطري تحت 23 عاما والفريق الأول للفجيرة الإماراتي الموسم الحالي.

كلمات دالّة

#أمم إفريقيا, #بوقرة, #الجزائر
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