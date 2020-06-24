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6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأندية المصرية

المصدر: العربية.نت
الاتحاد المصري يأمل في استئناف مسابقة الدوري أواخر يوليو المقبل
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء عن اكتشاف ست حالات إيجابية في اليوم الثاني لفحوص كورونا بالدوري الممتاز ضمن خطوات تمهد لاستئناف المسابقة.

وقال الاتحاد المصري في بيان إن اللجنة الطبية كشفت عن ظهور ست حالات إيجابية بعد إجراء الفحوص التي تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين بفرق الدوري الممتاز.

وعادت أندية للتدريبات، وعلى رأسها الأهلي المتصدر وحامل اللقب يوم الأربعاء، على أمل استئناف الدوري في 25 يوليو بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الأهلي منفردا بالصدارة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه عند توقف الموسم.

كلمات دالّة

#الدوري المصري, #مصر, #كورونا
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