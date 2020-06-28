الاتحاد السوداني يحدد موعد استئناف الموسم

استضاف فندق السلام روتانا في الخرطوم يوم الأحد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم الطارئ رقم (16).

وترأس كمال حامد إبراهيم شداد رئيس المجلس، الاجتماع بحضور النائب الأول عامر عبدالرحمن، وجميع النواب من داخل القاعة، بالإضافة إلى 10 أعضاء فيما شارك بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو، وناقش الاجتماع بندين، والأول هو كيفية عودة النشاط في كرة القدم ووافق عليه المجلس بالإجماع، والبند الثاني كان في إمكانية استكمال المنافسات القومية، وقد جرى فيه التصويت الذي تم بتأييد (9) أعضاء لاستكمال الموسم، و(7) لإلغاء الموسم الكروي الحالي 2019 - 2020، وحدد الاجتماع موعدا افتراضيا لعودة التنافس القومي يوم 15 أغسطس المقبل، وتكليف اللجنة المنظمة بتقديم تصور لكيفية إكمال المنافسات القومية.

وأفاد شداد بأن الاجتماع كان تاريخيا في مسيرة كرة القدم وأن اتحاد الكرة تاريخ ومسيرة طويلة لا يمثلونها لوحدهم في المجلس الحالي، وأضاف أنهم يحملون قرارا من السلطة الصحية الأعلى حاليا، وفيه السماح بعودة النشاط مع مراعاة الاشتراطات الصحية، كما قام بالشرح لتلقي الدعم المالي من فيفا والكاف وفق شروطه، وكشف بأن دعم الأندية ماديا موجود عبر التكفل بنفقات الترحيل مع مبلغ (150). الف جنيه، و الترحيل فاقت تكلفته للفرق والحكام (7) مليار، وأفاد أن أي دعم جديد مرهون بمقترحات اللجنة المالية.

وشدد شداد على أن سلطة إقامة النشاط بكرة القدم من بعد الجهات الأمنية والصحية تخص اتحاد الكرة فقط وأشار في إجاباته أن تعديلات لعبة كرة القدم هناك جهة مسئولة عنها ويتم تطبيقها بمعايير، وأوضح أن الكاف يبحث تغيير خارطة الموسم الكروي مجددا، والعودة إلى النظام القديم وربما التوقف الحالي يعينه على ذلك خاصة بعد تيقنه من عدم مواءمته للكثير من دول القارة، وأن اتحاد الكرة عمل على مواكبة موسم الكاف.