الاتحاد الإماراتي يتعاقد مع المدرب الكولومبي بينتو

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين عن التعاقد مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لقيادة المنتخب الأول في المنافسات الدولية المقبلة.



وسيحل بينتو (67 عاماً) بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي أقيل في أبريل الماضي بعد فترة قصيرة من تعيينه خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك.



وكتب الاتحاد الإماراتي عبر "تويتر": مجلس إدارة اتحاد الكرة يوجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للفترة المقبلة.



وكانت أفضل إنجازات بينتو حين قاد كوستاريكا للتأهل لدور الثمانية بكأس العالم 2014 بعد مسيرة رائعة حتى خسر بركلات الترجيح أمام هولندا. كما سبق له تدريب منتخبي كولومبيا وهندوراس.