الأهلي المصري يمدد عقد مدربه فايلر.. وكشف موعد عودته

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقداً جديداً مع النادي ينتهي بنهاية الموسم القادم وأنه تقرر عودته إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل لمواصلة مهامه مع الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن هذه كانت رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك تأجل حسم التجديد تقديرا للظروف الخاصة بأسرة المدرب والتي لم تكن متواجدة معه بالقاهرة طوال فترة التوقف والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وتمكن المدرب من السفر بعدها إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأبنائه للاتفاق معهم على الفترة القادمة.

وأضاف أمير توفيق أن تأخر عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.