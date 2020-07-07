شفيع يدخل قائمة "المخضرمين".. وعرش "العميد" مهدد

دخل عامر شفيع، قائد المنتخب الأردني، وحارس مرمى نادي الفيحاء السعودي، قائمة أكثر 10 لاعبين خوضاً للمباريات الدولية على مستوى العالم، عبر تاريخ اللعبة، وتواجد في المركز التاسع بعدما مثل النشامى في "168" مباراة.

ويحافظ المصري أحمد حسن على صدارة القائمة بـ "184" مباراة دولية مع منتخب الفراعنة، لكن رقمه مهدد من قبل قائد المنتخب العماني أحمد كانو صاحب الـ "179" مباراة، فيما تراجع الحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع إلى المركز الثالث "178" مواجهة دولية.

ويقترب الكويتي بدر المطوع من رقم ثنائي المقدمة، بعدما تساوى مع رقم حارس نادي الهلال السعودي سابقا، ونفى المطوع أخبار اعتزاله في مارس الماضي مؤكدا استمراره في الملاعب خلال الفترة القادمة، ويتواجد خامسا المدافع المكسيكي المعتزل كلاوديو سواريز بـ "177" لقاء، وسادسا الحارس الإيطالي جاوليجي بوفون "167" مباراة، ثم المهاجم المصري المعتزل حسام حسن "170" مواجهة دولية.

واقتحم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، القائمة سابقا، وحل ثامنا بـ "170" مباراة خاضها مع الماتادور، وحل الأردني عامر شفيع، حارس نادي الفيحاء السعودي، في المركز التاسع بعدما خاض "168" لقاء بقميص النشامى، متعادلا مع مدافع الأكوادور إيفان هورتادو "168" مواجهة.

ويسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التواجد في قائمة العشرة الأوائل، في ظل خوضه لـ "164" مواجهة مع منتخب بلاده، وربما تشهد مقدمة الترتيب عدة تغييرات مع عودة المنافسات والاستحقاقات الدولية في الفترة الماضية، وهو ما يهدد رقم أحمد حسن صاحب لقب "عميد لاعبي العالم"، خاصة وأن هناك لاعبين ما زالوا يخوضون المباريات مع منتخباتهم وأسماء تراجعت عن الاعتزال الدولي، مثل أحمد كانو وبدر المطوع وبوفون وسيرجيو راموس وعامر شفيع، إلى جانب مهاجم يوفنتوس الإيطالي رونالدو.