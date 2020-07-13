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الكاميرون تعتذر عن استضافة دوري أبطال إفريقيا

المصدر: العربية.نت
البطولة تأجلت إلى شهر سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد
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أعلنت الكاميرون يوم الاثنين أنها لن تستضيف المراحل النهائية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما طلبت الشهر الماضي استضافة مباريات قبل النهائي ونهائي دوري الأبطال التي تأجلت من مايو الماضي إلى سبتمبر المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومع ذلك قال سيدو مبومبو نغويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحافي إن حكومة بلاده اعترضت على هذه الخطط بسبب مخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وهذا يعني أن على "كاف" البحث عن دولة مضيفة جديدة للمباريات.

وسيلتقي الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب مع الوداد البيضاوي المغربي وصيف النسخة الماضية بينما يلعب منافسه المحلي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي أيضا في مباراتي قبل النهائي، أي أن المباراتين بين منافسين من مصر والمغرب.

وقال "كاف" إن الدور قبل النهائي سيقام من مباراة واحدة بوقت إضافي في حالة التعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة واللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز في حال استمرار التعادل، كما سمح الاتحاد القاري أيضا بإجراء خمسة تبديلات في كل مباراة لكل فريق بدلا من ثلاثة.

كلمات دالّة

#دوري أبطال إفريقيا, #كورونا, #الكاميرون
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