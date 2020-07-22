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تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - رويترز
الزمالك لم يحضر اللقاء الأخير ضد الأهلي
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سيعود الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي يوم السادس من أغسطس المقبل في استاد برج العرب بعد توقف الموسم منذ مارس آذار الماضي بسبب جائحة كورونا بينما تلعب مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم 22 من نفس الشهر.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة يوم الأربعاء عن جدول مباريات أربع جولات مقبلة.

ويستأنف الأهلي، المتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه بعد 17 جولة، مبارياته بمواجهة إنبي في التاسع من أغسطس في استاد القاهرة.

وتلعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، صاحب المركز الرابع خلف المقاولون العرب وبيراميدز، يوم 22 أغسطس في استاد القاهرة.

كلمات دالّة

#الدوري المصري, #الزمالك, #الأهلي
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