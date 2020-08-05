استئناف الدوري المصري بلقاء الزمالك والمصري البورسعيدي

تعود منافسات الدوري المصري لكرة القدم يوم الخميس بعد توقف قارب 5 أشهر بلقاء الزمالك مع المصري البورسعيدي وسط غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتوقف الدوري منذ 11 مارس الماضي، وثارت شكوك كبيرة حول استئناف المسابقة، قبل أن تقرر اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة اللعبة استكمال الموسم وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



ومن قبل هذه الأزمة الصحية، تقام أغلب المنافسات المحلية دون حضور مشجعين لأسباب أمنية، أو بأعداد محدودة منذ حوالي 8 سنوات.



ولدى الزمالك 31 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة من العدد ذاته من المباريات، وقبل التوقف فاز الزمالك خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يرفض مواجهة غريمه الأهلي في مباراة قمة ليتم اعتباره خاسرا إلى جانب خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب و17 نقطة عن بيراميدز ثالث الترتيب.



وسيفتقد الزمالك عدة لاعبين بارزين أمام المصري، أبرزهم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في ظل تأخر وصولهما إلى مصر مع عدم انتظام الرحلات الجوية في الفترة الأخيرة، كما أنه من المنتظر أن يغيب طارق حامد لاعب الوسط المدافع ويوسف أوباما صانع اللعب بسبب إصابات عضلية، إلى جانب شيكابالا بسبب الإيقاف.



وتأجلت مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر، بعدما أصيب 18 لاعبا من الفريق والعاملين بفيروس كورونا، بينما بدأ اللاعبون في التعافي بشكل تدريجي ومن المقرر استئناف تدريبات الإنتاج يوم الأربعاء.



وسيتولى مجدي عبد العاطي، الذي ترك تدريب أسوان خلال فترة التوقف بسبب أزمة مالية، قيادة الإنتاج الحربي بشكل مؤقت مع استمرار تعافي المدرب مختار مختار من الإصابة بالفيروس.



وسيظهر الأهلي حامل اللقب أمام إنبي يوم الأحد في مباراته المحلية الأولى منذ توقف سلسلة من 16 انتصارا متتاليا وتعادل بشق الأنفس 1-1 مع سموحة بفضل ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع واحتسبت بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد الذي ظهر في آخر جولة قبل توقف الدوري وسيستمر مع استئناف المسابقة.