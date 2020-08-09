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إصابة 16 لاعباً في اتحاد طنجة المغربي بفيروس كورونا

المصدر: طنجة - رويترز
من مباراة سابقة لاتحاد طنجة في الدوري المغربي
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أعلن نادي اتحاد طنجة المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم يوم الأحد، أن نتائج الفحوص الطبية الجديدة التي خضع لها جميع أفراد الفريق جاءت نتيجة 24 منها إيجابية وبينهم 16 لاعبا.

وبجانب 16 لاعبا معظمهم من الأساسيين، أصيب مدرب الفريق وعضوان من الطاقم التدريبي وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة أفراد من إدارة النادي وشخص مكلف بمعدات الفريق.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد طنجة أنه أجرى هذه التحاليل بعدما ظهرت أعراض على عدة أفراد من أطقم ولاعبي الفريق رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي واحترامه التام للبروتوكول الصحي.

وينتظر تأجيل مباراة اتحاد طنجة مع نهضة بركان المقررة يوم الاثنين بسبب هذه التطورات.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #اتحاد طنجة, #المغرب
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