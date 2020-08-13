استئناف الدوري الكويتي في 15 أغسطس بدون جمهور

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه يوم الخميس استئناف نشاط كرة القدم بدون جماهير اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.



وقال المجلس في بيان: تمت الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية على أن تقام الأنشطة دون حضور الجمهور، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.



وكان الاتحاد الكويتي للعبة قد أعلن يوم الأحد الماضي حصوله على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف الدوري الممتاز في 15 أغسطس.



وكتب الاتحاد الكويتي في بيان على "تويتر" أنه تلقى موافقة من الهيئة العامة للرياضة على استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020 بدءا من 15-8-2020 مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية.



وأضاف الاتحاد الكويتي أن الدوري الممتاز سينطلق بإقامة مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر يوم السبت المقبل.



وكان الاتحاد الكويتي أعلن في يونيو أنه يرغب في استئناف النشاط في 15 أغسطس، بعد تعليق المسابقات في مارس، بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه كان في انتظار الموافقة الحكومية.



ويتصدر الكويت الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة وبفارق الأهداف عن القادسية الذي خاض 14 مباراة. وبعد المباراة المؤجلة المقبلة، سيتبقى لكل فريق أربع مباريات.