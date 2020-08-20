عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

طاقم كرواتي يدير قمة الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - د ب أ
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
رابط مختصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي طاقم تحكيم كرواتي إدارة مباراة الزمالك والأهلي في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري يوم السبت.

ويتكون طاقم التحكيم من إيفان بيبك حكما للساحة، وكل من جوران باتاكي وإيفيكا مودريتش مساعدين، وفران يوفيتش حكما رابعا.

ذكرت لجنة الحكام المصرية في بيان رسمي يوم الخميس عبر حساب اتحاد الكرة المصري على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الكرواتي جوران غابريلو سيكون حكما للفيديو، ويعاونه مواطنه توميسلاف بيتروفيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.

كلمات دالّة

#الدوري المصري, #الزمالك, #الأهلي
إقرأ أيضاً كورونا يتسبب بتأجيل مباراتين في الدوري المغربي كورونا يتسبب بتأجيل مباراتين في الدوري المغربي 11:04 GMT
إقرأ أيضاً بعد إصابة لاعبي الفيصلي.. الاتحاد الأردني يعلق أنشطة كرة القدم بعد إصابة لاعبي الفيصلي.. الاتحاد الأردني يعلق أنشطة كرة القدم 20:41 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر