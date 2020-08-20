طاقم كرواتي يدير قمة الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي طاقم تحكيم كرواتي إدارة مباراة الزمالك والأهلي في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري يوم السبت.

ويتكون طاقم التحكيم من إيفان بيبك حكما للساحة، وكل من جوران باتاكي وإيفيكا مودريتش مساعدين، وفران يوفيتش حكما رابعا.

ذكرت لجنة الحكام المصرية في بيان رسمي يوم الخميس عبر حساب اتحاد الكرة المصري على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن الكرواتي جوران غابريلو سيكون حكما للفيديو، ويعاونه مواطنه توميسلاف بيتروفيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، كعقوبة موقعه عليه عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.