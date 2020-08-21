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بعد إصابة لاعبي الفيصلي.. الاتحاد الأردني يعلق أنشطة كرة القدم

المصدر: العربية. نت
مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم
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قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية في الاتحاد، لمدة (14) يوماً، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ والتي جرى تفعيلها مساء الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد الأردني، في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

ووفقا لإجراءات العزل والحجر والفحص الطبي المنتظم، للعديد من اللاعبين والكوادر العاملة بدوري المحترفين، ومع تفعيل خطة الطوارئ، تقرر تعليق دوري المحترفين وكافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين بما في ذلك كافة البطولات الأخرى والنشاطات الإدارية والدورات التدريبية في الاتحاد.

كلمات دالّة

#الدوري الأردني, #الاتحاد الأردني, #الفيصلي
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