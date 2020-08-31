الاتحاد الألماني: مباريات الكأس قد تشهد عودة الجماهير

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عقب اجتماع عقد يوم الاثنين أن مباريات بطولة كأس ألمانيا قد تشهد حضور جماهير، وذلك بعد تعديل بعض اللوائح التي تنطبق أيضا على دوري الدرجة الثالثة والدوري الألماني لكرة القدم للسيدات.

وأوضح الاتحاد أن القرار النهائي بشأن عودة الجمهور وكذلك عدد المشجعين الذي سيسمح به سيعتمد على الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا في المنطقة التي يتواجد بها كل استاد، كما يشترط الاتفاق بين الأندية والسلطات المحلية.

وبالتالي قد تشهد مباريات في الدور الأول بكأس ألمانيا، المقررة في سبتمبر المقبل، حضور أعداد محدودة من المشجعين، حتى في حالة استمرار غياب الجماهير عن المباريات الأخرى في ظل تداعيات الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يسمح بحضور مشجعي الفريق الضيف في أي مباراة، حتى نهاية العام الجاري.