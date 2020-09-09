الاتحاد الإفريقي يناقش تثبيت مواعيد نصف نهائي "الأبطال"

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أنه سيبحث الخميس تثبيت مواعيد الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المغرب البلد المضيف للمنافسات.



وتستضيف المملكة المغربية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ذهاب دور الاربعة لمسابقة دوري الأبطال حيث يستضيف ممثلاها الرجاء والوداد البيضاويين الزمالك والأهلي المصريين على التوالي، بالاضافة الى الدورة المجمعة (نصف النهائي من مباراة واحدة والمباراة النهائية) لمسابقة كأس الاتحاد التي تشهد قمة مغربية بين نهضة بركان الوصيف وحسنية أغادير، ومواجهة بيراميدز المصري مع حورويا كوناكري الغيني.



ويشعر مسؤولو الاتحاد الإفريقي للعبة بالقلق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة ما أدى إلى خوض ثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وتأجيل 21 مباراة بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوف العديد من الأندية أبرزها الوداد البيضاوي واتحاد طنجة ورجاء بني ملال.



وذكر بيان للاتحاد الإفريقي أن اجتماعا عبر الفيديو للجنة التنفيذية سيتناول عدة موضوعات مهمة تتعلق بوضع كرة القدم في القارة، كما أكد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لوكالة "فرانس برس" أن الدورين نصف النهائي والنهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد سيكونان من بين القضايا على جدول الأعمال.



ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب دوري الابطال في 25 و26 الجاري في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من تشرين أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية في 16 او 17 منه في مكان سيحدد لاحقا.



وكان من المقرر أصلاً إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي في كلتا المسابقتين في مايو الماضي، لكن تعذر ذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".