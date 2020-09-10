الوحدة الإماراتي يعتذر عن المشاركة في آسيا بسبب كورونا

أخطر نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا التي تنطلق 14 سبتمبر الحالي، وذلك عقب اشتباه بإصابة عدة أفراد من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الوحدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تعذّر مشاركته في المسابقة نتيجة الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس، ودخول جميع الأفراد المخالطين لفترة حجر صحي تمتد 14 يوماً، تتداخل مع وقت البطولة.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، أنه قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسات.

وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.