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الاتحاد الجزائري يعلن عودة منافسات الدوري

المصدر: الجزائر - د ب أ
اتحاد الجزائر في صورة سابقة
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة أنه لن يجرى السماح بحضور الجماهير عند عودة منافسات دوري المحترفين، وسيتم ذلك في إطار البروتوكول الصحي الذي أعدته اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمركز الوطني لطب الرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت الخميس عن عودة أندية دوري المحترفين للتدريبات في 20 سبتمبر الجاري استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في 20 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الاستئناف التدريجي للنشاط الرياضي في البلاد، والمعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان نشرة يوم الجمعة بموقعه على الإنترنت، أن استئناف بقية البطولات سيكون بصفة تدريجية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مواعيد العودة بعد موافقة السلطات المختصة.

كذلك كشف الاتحاد أن منتخبي أقل من 17 عاما و20 عاما سيعودان للتدريبات تحسبا للاستحقاقات القارية، اعتبارا من الأحد.

ودعا الاتحاد الجزائري كل الأندية للاحترام الصارم للبروتوكول الصحي والذي سيقوم بنشره لاحقا على موقعه الرسمي والمواقع الرسمية لكل الروابط التابعة له.

كلمات دالّة

#الاتحاد الجزائري, #كورونا
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