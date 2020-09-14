إلغاء نتائج الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

قررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بمنطقة غرب القارة اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبا من البطولة، عقب اعتذاره عن السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض مبارياته المتبقية في المجموعة الأولى من المسابقة.



وذكرت اللجنة في بيان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن الظروف التي تحيط باعتذار النادي في الوصول إلى الدوحة ينطبق عليها وصف "الظروف القهرية"، كما أكدت أن نتائج النادي الإماراتي سيتم إلغاؤها كما لن يتم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات التي خاضها الفريق حينما يتم تحديد الترتيب النهائي لمجموعته.



وأضاف البيان أن الوحدة كان عليه الوصول إلى الدوحة قبل أربعة أيام من خوضه المباراة الأولى، وذلك وفق ما ينص عليه البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن النادي أبلغ الاتحاد بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.



وأعربت اللجنة الفرعية عن تضامنها مع الوضع في نادي الوحدة، وأعربت عن اتفاقها على اعتبار أن الحجر وقيود السفر التي تعرض لها نادي الوحدة أدت إلى وضع "الظروف القهرية" حسب المادة 6.4 والمادة 71 من تعليمات مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.