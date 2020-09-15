إصابة النصر لاعب السد القطري بفيروس كورونا

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، عن تعرض لاعبه سعود النصر للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان النصر متواجدا في معسكر فريقه الذي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التي انطلقت الاثنين، منافسات وتستمر حتى الثالث من اكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي كشف في بيان له يوم الثلاثاء، عن وجود عينة إيجابية واحدة في فحوص كورونا التي تم إجراؤها على الأندية المشاركة، إذ أكد أنها ترجع للاعب في فريق السد دون الكشف عن هويته.

ويواجه السد فريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا فريقي النصر السعودي وسباهان الإيراني.