تعادل العين الإماراتي والسد القطري في مباراة مثيرة

حصد العين الإماراتي أول نقطة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فرض التعادل 3-3 على السد القطري في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.



ورفع السد رصيده إلى خمس نقاط في الصدارة مقابل نقطة واحدة للعين في ذيل الترتيب قبل مواجهة النصر السعودي سابهان الإيراني ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.



ووضع مهاجم توجو كودغو لابا العين في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بعدما تابع تمريرة عرضية ووضع الكرة في شباك سعد الشيب حارس السد، وأدرك أكرم عفيف التعادل في الدقيقة 35 لكن بعدها بثلاث دقائق أعاد إسلام خان التقدم للعين.



ونجح الإسباني سانتي كازورلا في إدراك التعادل للسد بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 55، وهز الجزائري بغداد بونجاج شباك خالد عيسى حارس العين بعد مرور ساعة من البداية ليجعل النتيجة 3-2 للسد لكن بعدها بسبع دقائق سجل زميله خوخي بوعلام هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح العين أول نقطة في دور المجموعات.