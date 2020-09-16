الوحدة الإماراتي يستأنف تدريباته بعد سلبية نتائج لاعبيه

أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الثلاثاء، استئناف الفريق الأول تدريباته اليومية يوم الأربعاء بعدما جاءت نتائج اختبارات اللاعبين سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الاثنين، إنه استبعد نادي الوحدة من دوري أبطال آسيا لعدم وصول الفريق الإماراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال ما تبقى له من مباريات في دور المجموعات.

وكان من المقرر وصول الوحدة إلى قطر قبل أربعة أيام على الأقل من موعد مباراته الأولى لكنه أبلغ الاتحاد القاري الأسبوع الماضي بعدم قدرته على السفر بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه وهو ما تسبب في خضوع اللاعبين للحجر الصحي.

وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على "تويتر": تطمئن إدارة نادي الوحدة الرياضي جماهير النادي بسلامة جميع لاعبي الفريق وذلك بعد سلبية نتائج الفحص الدورية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي التي حددتها الجهات المختصة بالدولة.

وأتبع: يخوض الفريق الأول معسكرا في دبي استعدادا للموسم الجديد يبدأ يوم الخميس المقبل، وسيشهد خوض الفريقي مباراتين وديتين.