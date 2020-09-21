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حرمان مرتضى منصور من حضور 6 مباريات محلية

المصدر: العربية.نت
لجنة الانضباط قررت تغريم منصور 200 ألف جنيه
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها يوم الاثنين برئاسة المستشار سيد بنداري منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري.

كما قررت اللجنة حسب بيان رسمي، يوم الاثنين، توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة، وإيقاف محمد رمضان، مساعد مدرب فريق بلدية المحلة مباراة واحدة، وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي ثلاث مباريات.

وقررت اللجنة حفظ الالتماس المقدم من نادي إف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

كلمات دالّة

#الزمالك, #مرتضى منصور, #مصر
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