بيدرو إيمانويل: العين سيواجه "أفضل فريق" في المجموعة

وصف بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي فريق النصر السعودي بـ"الأفضل" في المجموعة السادسة وذلك قبل مواجهتهما يوم الخميس في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وقال إيمانويل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة: سنلعب ضد أفضل فريق في هذه المجموعة، فهم في المركز الأول، ولديهم فريق قوي للغاية، وقد استعرضوا ذلك في المباريات الماضية، ندرك أن مهمتنا صعبة، لكن سنحاول أن نكون جاهزين ونقدم مستوى مميز من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وكان النصر قد حسم بالفعل تأهله رفقة السد القطري إلى دور الستة عشر من البطولة إذ يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه السد برصيد تسع نقاط بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لسباهان أصفهان في المركز الثالث.