الاتحاد العربي يستأنف نصف نهائي كأس الأبطال

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم استئناف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم (كأس الأندية العربية)، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين، أن الاتحاد العربي قرر استئناف المنافسات مجددا وذلك بعد تحديد مواعيد باقي مباريات الدور قبل النهائي وهي المرحلة التي توقفت عندها المسابقة.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع الأندية الأربعة المشاركة في الدور قبل النهائي وهي أندية الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي والشباب والاتحاد السعوديين.

وكان الإسماعيلي تغلب على الرجاء 1 - صفر في مدينة الإسماعيلية المصرية، ويتبقى إقامة مباراة الإياب لحسم هوية الفريق الذي سيصعد للمباراة النهائية، فيما لم يلعب فريقا الشباب والاتحاد مباراة الذهاب والتي كان مقررا لها يوم 16 من شهر مارس الماضي.