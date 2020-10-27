"المحترفين" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" وقعت المذكرة يوم الاثنين بنظام الاتصال المرئي بين عبدالله الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين الإماراتية وإيريز خيلفون رئيس الرابطة الإسرائيلية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.



وتعد هذه المذكرة التاريخية خطوة لإرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، وتطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.



وفي هذا الصدد قال الجنيبي : كرة القدم كانت دائما السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب. وهذه أواصر التعاون التي نهدف إليها من خلال هذه المذكرة ونأمل من خلالها للوصول إلى تحقيق العديد من المكتسبات المشتركة ونتطلع لأن تسهم في إقامة ورش عمل ثنائية بهدف تبادل الخبرات والبحوث والتكنولوجيا في كرة القدم إلى جانب تطوير العمل الإداري والفني. كما نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي والتجاري والرياضي بين الجانبينلقد أثبتت دولة الإمارات على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم. وستسهم هذه المذكرة في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين.