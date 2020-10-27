  • مباشر
اللغة

"المحترفين" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية

عبدالله الجنيبي
عبدالله الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين الإماراتية

"المحترفين" الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" وقعت المذكرة يوم الاثنين بنظام الاتصال المرئي بين عبدالله الجنيبي رئيس رابطة دوري المحترفين الإماراتية وإيريز خيلفون رئيس الرابطة الإسرائيلية.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الرياضية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين.

وتعد هذه المذكرة التاريخية خطوة لإرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، وتطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

وفي هذا الصدد قال الجنيبي : كرة القدم كانت دائما السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين الشعوب. وهذه أواصر التعاون التي نهدف إليها من خلال هذه المذكرة ونأمل من خلالها للوصول إلى تحقيق العديد من المكتسبات المشتركة ونتطلع لأن تسهم في إقامة ورش عمل ثنائية بهدف تبادل الخبرات والبحوث والتكنولوجيا في كرة القدم إلى جانب تطوير العمل الإداري والفني. كما نهدف إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين الدولتين، وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب الاقتصادي والتجاري والرياضي بين الجانبينلقد أثبتت دولة الإمارات على مر العقود أنها وطن التسامح وملتقى شعوب العالم. وستسهم هذه المذكرة في تعزيز فرص السلام وتأكيد أواصر التعاون والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد