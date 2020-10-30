اعتزال مفاجئ لنجم التايكواندو الأردني أبو غوش

أعلن البطل الأولمبي نجم التايكواندو الأردني أحمد أبو غوش اعتزاله دولياً عن "24 عاما" بشكل مفاجئ مساء الخميس، من دون التطرق إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

ونشر أبو غوش قرار اعتزاله عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً : يعلن البطل الأولمبي أحمد أبوغوش صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية اعتزاله عن المشاركات وتمثيل المنتخب في المحافل الدولية.

ويعد أبو غوش صاحب أعلى إنجاز رياضي أردني بحصوله على الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكان أبو غوش يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وحفر أبو غوش اسمه بأحرف من ذهب حين أطاح بالروسي اليكسي دينيسنكو في المواجهة النهائية 10- 6، ليغدو أول أردني يسطر هذا الإنجاز منذ بداية مشاركة بلاده في أولمبياد موسكو عام 1980.