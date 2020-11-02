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الأهلي يشكو لاعبه السابق بسبب الاعتداء على كهربا

كهربا الأهلي
كهربا لاعب الأهلي المصري "أرشيفية"

الأهلي يشكو لاعبه السابق بسبب الاعتداء على كهربا

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القاهرة - رويترز

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قال الأهلي إنه تقدم بشكوى، يوم الاثنين، ضد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولاعبه السابق بسبب "اعتداء باليد واللفظ" على المهاجم محمود عبد المنعم (كهربا) خلال احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأوضح الأهلي أنه قدم الشكوى إلى رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري مؤقتا، عمرو الجنايني، ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق سيد البنداري ضد فضل بسبب "التجاوز في حق كهربا" عقب فوزه 3-صفر على طلائع الجيش في ختام الموسم.

وأضاف بطل مصر أنه استعان بمجموعة اسطوانات توضح اعتداء فضل، مهاجم الأهلي السابق، على كهربا بجانب الاستناد على روايات العديد من شهود الواقعة.

وتابع : تضامنت إدارة الأهلي مع اللاعب في شكواه واتخذت هذه الإجراءات للحفاظ على حق كهربا بعد التأكد من مقاطع الفيديو أن اللاعب لم يخطئ ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه كان يهدف في البداية لغلق الصفحة وعدم الإساءة إلى فضل لأنه من أبناء النادي.

وأضاف : للأسف كان من المفاجئ إعلان فضل في برنامج تلفزيوني أنه تقدم بشكوى للجنة الانضباط ضد كهربا مطالبا بتوقيع عقوبة عليه وهو أمر مدهش خاصة أن الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد أن فضل جذب كهربا بطريقة غير لائقة وتعدى عليه لفظيا.

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