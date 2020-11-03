الرجاء يعلن سلبية اختبارات كورونا لكافة لاعبيه قبل مواجهة الزمالك

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الثلاثاء، سلبية كافة نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها لاعبوه عقب وصولهم للقاهرة، الاثنين، لمواجهة الزمالك في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الأربعاء.

وقال بطل المغرب عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن كافة أفراد البعثة خضعوا لاختبارات كوفيد-19 تحت إشراف اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) قبل يومين من موعد المباراة وفقا للبروتوكول الصحي المتبع.

وأضاف أن النتائج ظهرت يوم الثلاثاء وأثبتت أن كافة أفراد البعثة في القاهرة جاءت اختباراتهم سلبية.

ويغيب عن الرجاء حارس مرماه الأساسي أنس الزنيتي الذي لا يزال يعاني من الفيروس إلى جانب عبد الجليل جبيرة ومحمد الدويك.

وخسر الرجاء على أرضه 1-صفر في مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز في القاهرة بأكثر من هدف ليلتقي مع الأهلي المصري في نهائي البطولة هذا الشهر.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك والرجاء في 24 أكتوبر الماضي، وبعد يوم واحد من فوز الأهلي على الوداد البيضاوي في مواجهة مصرية-مغربية أخرى بقبل النهائي، لكن تأجلت حتى أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي النادي المغربي بالفيروس.

وقبل الموعد الجديد، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة بعدما قال إنه تلقى خطابا من الاتحاد المصري يطلب فيه تأجيل النهائي الذي كان مقررا في السادس من نوفمبر، وهو ما حدث وتأجلت المباراة النهائية حتى 27 من الشهر الجاري.