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إسماعيل مطر أبرز المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإماراتي

إسماعيل مطر
النجم الإماراتي إسماعيل مطر

إسماعيل مطر أبرز المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإماراتي

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دبي - د ب أ

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر أكتوبر.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر ترشيح لاعبين من بني ياس، هما البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، وعزيزغون جانييف لاعب شباب الأهلي، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة بالإضافة إلى لاعب نادي الشارقة البرازيلي كايو لوكاس.

وذكرت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت يوم الجمعة أنه خلال الجولات الثلاث الأولى، سجل جواو بيدرو أربعة أهداف، حيث افتتح التسجيل أمام الوصل وسجل ثنائية في شباك الفجيرة قبل أن يسجل في شباك خورفكان، أما زميله نيكولاس خيمينيز، فقد سجل هدفا في شباك الوصل وآخر في شباك الفجيرة قبل أن يضيف الثالث من ضربة جزاء أمام خورفكان، كما صنع هدفا واحدا.

وسجل لاعب خط وسط شباب الأهلي عزيزغون جانييف، هدف التعادل في آخر مباريات الفريق في أكتوبر أمام الوحدة وصنع آخر أمام العين.

وسجل المتألق إسماعيل مطر، هدفا من ضربة جزاء في المباراة الافتتاحية للموسم أمام حتا، قبل أن يضيف هدفا رائعا في شباك شباب الأهلي، وصنع مطر أيضا هدفين لفريقه في شهر أكتوبر.

وأضافت الرابطة أن عقد المرشحين لجائزة أفضل لاعب يكتمل باللاعب كايو لوكاس الذي سجل ضربة جزاء أمام الفجيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة وأضاف هدفا في شباك العين ليرفع رصيده لهدفين، ونجح في صناعة مثلهما.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى، خالد السناني (الظفرة) وماجد ناصر (شباب الأهلي) وأحمد ﺷﻤﺒيه (النصر).

أما على صعيد المدربين، فشهدت القائمة تواجد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس بجانب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة والصربي ألكسندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة.

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