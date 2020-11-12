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الاتحاد المصري يكرم صلاح بجائزة "الملهم"

محمد صلاح
صلاح في مباراة سابقة مع منتخب مصر

الاتحاد المصري يكرم صلاح بجائزة "الملهم"

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العربية.نت

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أقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفلا لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب وهداف ليفربول الإنجليزي إذ تم منحه جائزة "الملهم" باعتباره واحدا من الرموز بالنسبة لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة،عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن حفل التكريم شهد حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

وقال صلاح خلال كلمته في الحفل، إن وصول فريقي الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمر يدعو إلى الفخر ويدل على تفوق الكرة المصرية.

وكان صلاح، المنضم إلى ليفربول في عام 2017، قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، كما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين.

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