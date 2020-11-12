منتخب الإمارات يتغلب بصعوبة على طاجكستان في مباراة ودية

قلب منتخب الإمارات تأخره صفر - 2 أمام ضيفه منتخب طاجكستان إلى فوز في اللحظات الأخيرة 3 - 2 يوم الخميس في المباراة الودية التي جرت بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية عام 2023.

وتقدم منتخب طاجكستان عبر دافرون إرجاشيف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله كومرون تورسنوف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وقلص علي مبخوت الفارق، عقب إحرازه الهدف الأول للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 29، ثم عاد نفس اللاعب وأحرز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 2 - 2، أحرز علي صالح هدف الفوز لمنتخب الإمارات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويستأنف كلا المنتخبين مشوارهما في التصفيات الآسيوية المزدوجة في مارس القادم، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع في ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات، برصيد ست نقاط من أربع مباريات، بفارق خمس نقاط خلف منتخب فيتنام (المتصدر)، الذي خاض خمسة لقاءات، فيما تضم المجموعة أيضا منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

في المقابل، يتواجد منتخب طاجكستان في المركز الثالثة بالمجموعة السادسة، برصيد سبع نقاط من خمسة لقاءات، بفارق خمس نقاط خلف منتخب اليابان (المتصدر)، الذي لعب أربعة لقاءات، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخبات قيرغيزستان وميانمار ومنغوليا.