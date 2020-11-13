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الاتحاد المصري يعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

محمد صلاح
محمد صلاح في تدريبات سابقة للمنتخب المصري

الاتحاد المصري يعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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القاهرة - رويترز

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قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة، إن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على "فيسبوك": أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية. لا يعاني اللاعب من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

وأضاف بيان الاتحاد: سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

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