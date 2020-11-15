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الاتحاد المصري: العدالة التحكيمية غابت في مباراة توغو

مصر توغو
منتخب مصر حقق الفوز في المباراة بهدف دون رد

الاتحاد المصري: العدالة التحكيمية غابت في مباراة توغو

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القاهرة - د ب أ

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بعث الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي للعبة يوم الأحد يشير فيه إلى الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة المنتخب أمام توغو يوم السبت ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي كسبها بهدف دون رد.

وذكر الاتحاد المصري في خطابه أنه يخشى من تأثير بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله "كاف" لصالح المنظومة، مشيرا إلى غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب المصري السبت أمام توغو ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

واستند الاتحاد إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء يوم السبت أمام توغو في الدقيقتين 56 و90.

وأضاف الاتحاد المصري في خطابه أن ذلك ربما يكون مرجعه عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب المصري خارج أرضه.

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