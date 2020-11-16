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البحرين تتغلب على الإمارات بثلاثية في تجربة ودية

من لقاء الإمارات والبحرين

البحرين تتغلب على الإمارات بثلاثية في تجربة ودية

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دبي - رويترز

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أهدرت الإمارات تقدمها لتستقبل ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الثاني خلال خسارتها 3-1 من البحرين في لقاء ودي في دبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا لكرة القدم 2023، يوم الاثنين.

تقدمت الإمارات عبر كايو كانيدو بتسديدة رائعة بعد مرور 33 دقيقة وحافظ أصحاب الضيافة على التقدم حتى آخر ربع ساعة.

وحصلت البحرين على ركلة جزاء إثر مخالفة ضد ستيفان تيغالي مهاجم الإمارات ونفذها بنجاح محمد جاسم في الدقيقة 75.

وتقدم محمد الرميحي للبحرين مستغلا ارتباك الإمارات خلال ركلة ركنية في الدقيقة 82 ثم عاد الرميحي ليهز الشباك بعد دقيقتين عقب انهيار دفاع الفريق المضيف.

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