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مصر تجدد فوزها على توغو وتقترب من أمم إفريقيا

صورة من اللقاء الأول لمصر وتوغو

مصر تجدد فوزها على توغو وتقترب من أمم إفريقيا

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لومي - د ب أ

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وضع منتخب مصر قدما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على مضيفه منتخب توغو يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى ثماني نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب جزر القمر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، وتتلاشى آماله رسميا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للنهائيات.

بات يكفي المنتخب المصري التعادل فقط مع مضيفه منتخب كينيا، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في مباراته بالجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة التي ستجرى في مارس القادم، من أجل الصعود رسميا للبطولة، التي يحمل منتخب (الفراعنة) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد سبعة ألقاب.

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