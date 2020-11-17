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منتخب المغرب يهزم إفريقيا الوسطى بهدفي زياش والعربي

صورة أرشيفية للمنتخب المغربي

منتخب المغرب يهزم إفريقيا الوسطى بهدفي زياش والعربي

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بانغي - د ب أ

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اقترب المنتخب المغربي من التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه منتخب إفريقيا الوسطى 2 - صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وسجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش في الدقيقة 39 ويوسف العربي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده الى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب إفريقيا الوسطى عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وبات المنتخب المغربي في حاجة لنقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين أو خسارة منتخب بوروندي في المباراة المقبلة ليتأهل للنهائيات بشكل رسمي.

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