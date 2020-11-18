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إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب المصري

من مباراة مصر وتوغو يوم الثلاثاء

إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب المصري

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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أصبح أحمد حسن (كوكا) ثالث المصابين بفيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر بعدما كشف الاتحاد المصري عن إيجابية اختباره يوم الأربعاء.

وكتب الاتحاد المصري في صفحته على "فيسبوك" أن البعثة العائدة من توغو يوم الأربعاء خضعت لمسحات وجاءت كلها سلبية باستثناء كوكا وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي ومحمد عبده مدلك الفريق.

وبات كوكا، الذي شارك خلال الفوز 3-1 على توغو يوم الثلاثاء وخرج قبل مرور ساعة من اللعب، ثالث لاعب في تشكيلة مصر يصاب بكورونا بعد زميليه محمد صلاح مهاجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال.

وغاب صلاح عن مباراتي مصر أمام توغو بسبب كورونا، بينما شارك النني في المباراة الأولى ثم كشفت الفحوص إصابته ليغيب عن مباراة الإياب. وفازت مصر بالمباراتين وباتت على أعتاب التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

ولدى مصر ثماني نقاط في صدارة المجموعة وتتقدم بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحبة المركز الثاني، ثم تملك كينيا ثلاث نقاط وأخيرا توغو بنقطة وحيدة. ويتأهل أول فريقين إلى النهائيات. وتلعب مصر خارج أرضها أمام كينيا في الجولة الخامسة في مارس المقبل ثم تستضيف جزر القمر بعدها بأيام.

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