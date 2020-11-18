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الاتحاد المصري يعلن نتيجة المسحة الجديدة لصلاح والنني

محمد صلاح النني
محمد صلاح والنني "أرشيفية"

الاتحاد المصري يعلن نتيجة المسحة الجديدة لصلاح والنني

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القاهرة - أ ف ب

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، أن لاعبي منتخب الفراعنة محمّد صلاح ومحمّد النني ما زالا إيجابيين بفيروس كورونا المستجد، فيما انضم إليهما أحمد حسن كوكا.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني إن نجمي ليفربول وأرسنال خضعا لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-19، إلا أن نتيجتيها جاءتا إيجابيتين، مشيراً إلى متابعة حالة اللاعبين من قبل المختصين في المنتخب.

من جهة ثانية، أعلن الجهاز الطبي للفراعنة إصابة لاعبه مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني كوكا بفيروس كورونا.

وأفاد الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا بأن ثلاث نتائج للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو بعثة منتخب مصر العائدة من توغو جاءت إيجابية، وأظهرت النتائج إصابة كوكا، والمنسق الإعلامي للمنتخب شادي الجيلاني، ومحمد عبده مدلك الفريق.

وكان الجهاز الفني للفراعنة أعلن قبل يومين إصابة النني بعد إعلان إصابة صلاح الأسبوع الماضي. وغاب صلاح عن مواجهتي توغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 جراء تفشي جائحة كورونا، فيما غاب النني في الجولة الرابعة فقط.

وقطع المنتخب المصري شوطاً كبيراً في التأهل إلى النهائيات بدكه شباك مضيفه التوغولي 3-1 الثلاثاء، وعاد إلى صدارة المجموعة السابعة بثماني نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر الثانية، أمام كينيا الثالثة بثلاث نقاط، وتوغو أخيرة بنقطة.

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