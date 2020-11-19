  • مباشر
اللغة

إصابة كهربا بفيروس كورونا قبل أيام من نهائي إفريقيا

كهربا
كهربا لاعب الأهلي المصري

إصابة كهربا بفيروس كورونا قبل أيام من نهائي إفريقيا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أن لاعبه محمود عبد المنعم (كهربا) سيجري مسحة جديدة يوم السبت بعد الأولى التي خضع لها يوم الخميس وأثبتت إصابته بكوفيد-19.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه المحلي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، وغياب كهربا سيؤثر على حظوظ الأهلي، المتوج بالبطولة ثماني مرات، في زيادة رصيده القياسي من الفوز باللقب.

وأضاف الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول سيجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل. جاءت نتيجة المسحة الأولى التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب كهربا البالغ عمره "26 عاما" عن مباراة أبو قير للأسمدة يوم السبت في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد