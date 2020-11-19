إصابة كهربا بفيروس كورونا قبل أيام من نهائي إفريقيا

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أن لاعبه محمود عبد المنعم (كهربا) سيجري مسحة جديدة يوم السبت بعد الأولى التي خضع لها يوم الخميس وأثبتت إصابته بكوفيد-19.



ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه المحلي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، وغياب كهربا سيؤثر على حظوظ الأهلي، المتوج بالبطولة ثماني مرات، في زيادة رصيده القياسي من الفوز باللقب.



وأضاف الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول سيجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل. جاءت نتيجة المسحة الأولى التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.



ويغيب كهربا البالغ عمره "26 عاما" عن مباراة أبو قير للأسمدة يوم السبت في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.