بعد كهربا.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الجمعة إصابة صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكر الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ‏إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وأضاف أن صالح جمعة كان قد أجرى مسحة طبية يوم الخميس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، وكان الأهلي قد أعلن، يوم الخميس، عن إصابة كهربا بفيروس كورونا أيضا.