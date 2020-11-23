  • مباشر
اللغة

ثنائي منتخب تونس يصل القاهرة من أجل النهائي الإفريقي

علي معلول
علي معلول خلال لقاء سابق مع الأهلي

ثنائي منتخب تونس يصل القاهرة من أجل النهائي الإفريقي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

وصل ثنائي المنتخب التونسي، علي معلول، لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين، بعد نهاية معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان من المفترض أن يصل اللاعبان إلى القاهرة أمس، للانتظام في معسكري فريقيهما استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، لكن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

وشارك معلول وساسي مع منتخب بلادهما في مواجهتي تنزانيا خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث فاز المنتخب التونسي في المباراة الأولى بهدف نظيف، ثم تعادل في الثانية 1-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.
ودخل

الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا يوم الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، وذلك بعدما تغلب على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين لهدف في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وسينتظم ساسي في معسكر الزمالك استعدادا للنهائي، وذلك بعد أن يخضع لمسحة فيروس كورونا المستجد.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، وذلك يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد