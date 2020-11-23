ثنائي منتخب تونس يصل القاهرة من أجل النهائي الإفريقي

وصل ثنائي المنتخب التونسي، علي معلول، لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين، بعد نهاية معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان من المفترض أن يصل اللاعبان إلى القاهرة أمس، للانتظام في معسكري فريقيهما استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، لكن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

وشارك معلول وساسي مع منتخب بلادهما في مواجهتي تنزانيا خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث فاز المنتخب التونسي في المباراة الأولى بهدف نظيف، ثم تعادل في الثانية 1-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.

ودخل

الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا يوم الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، وذلك بعدما تغلب على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين لهدف في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وسينتظم ساسي في معسكر الزمالك استعدادا للنهائي، وذلك بعد أن يخضع لمسحة فيروس كورونا المستجد.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، وذلك يوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.