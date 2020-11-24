منع مرتضى منصور من حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، الثلاثاء، خطاباً إلى اتحاد كرة القدم، أعلمته بمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقه والأهلي، المقرر يوم الجمعة المقبل.



وقالت اللجنة في المخاطبة الرسمية إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 4/10/2020 بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، يرجى التفضل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أوقفت منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية.



وسيكون النهائي الذي يقام في 27 نوفمبر الحالي، تاريخياً هذا الموسم، إذ إنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، تأجلت في مناسبتين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف اللاعبين، والمرة الأولى التي يجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.