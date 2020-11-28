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الأهلي يصدم الزمالك ويخطف لقب دوري أبطال إفريقيا

احتفال الأهلي بهدفه الأول في مرمى الزمالك

الأهلي يصدم الزمالك ويخطف لقب دوري أبطال إفريقيا

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القاهرة - د ب أ

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توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 - 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك يوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي".

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا، علما أنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة إثر ضربة ركنية للفريق.

ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31 بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي، إثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 86 استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.

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