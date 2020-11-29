وزارة الرياضة توقف مجلس إدارة الزمالك.. وتحيله إلى النيابة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان رسمي يوم الأحد عن تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بعد إيقاف المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور.

وذكرت الوزارة أنه في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك وإحالته للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي.

وتضم اللجنة كلا من القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكانت الوزارة قررت في وقت سابق وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة المخالفات المالية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.