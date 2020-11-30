الاتحاد الإماراتي يعلن إلغاء عقد المدرب بينتو

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الاثنين إنهاء تعاقده مع الكولومبي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الأول، بعد خمسة أشهر من توليه المهمة.



وقال يوسف حسين رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي، في مؤتمر صحافي إن الاتحاد أنهى عقد بينتو الذي كان من المفترض أن يقود الفريق، فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.



وأضاف حسين: لم تكن هناك مشاكل تتطلب تدخلنا كما تردد في الفترة الاخيرة ولكن المدرب كان يحتاج لوقت أطول لمزيد من العمل، وبالتالي العمل لوقت قصير وتحت ضغوط هائلة، يخلق حالة من التوتر، وقمنا بعمل تقييم للوضع كلجنة للمنتخبات وكجهاز فني ورأينا أن انتهاء العلاقة بشكل ودي سيكون أفضل الحالات.